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Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi personeline yangın eğitimi verildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi personeline yangın eğitimi verildi.


Eğitimin ardından yangın söndürme ve bina tahliye tatbikatlarının yapıldığını açıklayan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, “Eğitimde yangının çeşitleri, yangınların çıkış sebepleri ile önleme ve korunma yöntemleri detaylı olarak ele alınmış, teorik eğitimin ardından yanan bir binadan tahliye olurken dikkat edilmesi gereken hususlar ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı yapılan tatbikatlarla katılımcılara aktarılmıştır” dedi.

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