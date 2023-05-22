İhlas Haber Ajansı

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Yoncalı Mesire Alanı'nda çevre düzenlemesi

Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı Mesire Alanı’nda başlatılan düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı Mesire Alanı'nda başlatılan düzenleme çalışmaları devam ediyor.


Kütahya Belediyesi, vatandaşlara nefes aldıracak Yoncalı Mesire Alanı'ndaki çalışmalara devam ediyor. Tahsisi İl Özel İdaresi'nden Kütahya Belediyesi'ne geçen Yoncalı Mesire Alanı'ndaki düzenleme çalışmalarının 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.


Belediye Başkanı Alim Işık, "Hemşehrilerimizin doğayla bütünleşeceği ve vakit geçirebileceği bir alan olarak planlanan Yoncalı Mesire Alanı'nda aynı zamanda çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek" dedi.

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