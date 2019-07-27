"Yoncalı'dan Belediye sorumlu olmalı"

Yoncalı Kaplıcaları Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği Başkanı Aziz Aydın ve Başkan Yardımcısı Şükrü Atakan, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret ederek, kaplıca bölgesiyle alakalı bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Şükrü Atakan, kaplıca bölgesine açılan el atılması gerektiğini bunun içinde 3 başlı yönetimin acilen sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Yoncalı'nın Özel İdare, Belediye ve Yoncalı A.Ş. tarafından yönetildiğini belirten Atakan, "Bilindiği gibi, Yoncalı artık Kütahya'nın bir mahallesi. Bunun için Yoncalı'nın yönetiminin tamamı belediyeye devredilmeli. Dernek olarak Yoncalı'nın daha etkin olması için bir takım çalışmalar yaptık. Yoncalı'da öncelikle 800 yıllık Selçuklu eseri olan Dübecikler hamamının bir an önce hizmete açılması gerekiyor.Ziyarette Başkan Alim Işık'a Yoncalı'ya yapılması gereken hususlarla ilgili 18 maddeden oluşan bir liste sunduk" dedi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Aziz Aydın ve Şükrü Atakan ile Yoncalı Mahallesi Muhtarı Hasan Yılmaz'a duyarlılıkları sebebiyle teşekkür etti.

Işık, "Belediye olarak Yoncalı'ya büyük önem veriyoruz. Yoncalı inşallah imrenilen bir kaplıca bölgemiz olacak" diye konuştu.