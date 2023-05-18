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Yoncalı'nın alt yapısı güçleniyor

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerimiz, Yoncalı Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerimiz, Yoncalı Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.


Yoncalı Mahallesi'nde çalışmalara başlayan ekiplerimiz, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki alana 600'lük korge boru döşeyerek yerleşim yerlerine gelmesi muhtemel zararların önüne geçmeyi planlıyor.


Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerinin, alt yapı yatırımlarına planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde devam edeceği belirtildi.

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