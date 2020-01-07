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Yöresel halk oyunları kursuna ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ahde Vefa Yareni öncülüğünde ve Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle yöresel halk oyunları kursu başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ahde Vefa Yareni öncülüğünde ve Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle yöresel halk oyunları kursu başlatıldı. Çeşitli yaş gruplarından 50 kadın ve 64 erkek kursiyerin katıldığı Simav yöresi halk oyunları kursunda, Mustafa Akyol öğretici olarak görevlendirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yöre oyunlarını öğrenmek için gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirtti. Biçer “ Halkımızdan gelen taleplere cevap vermek amacıyla, Belediye yeni düğün salonumuzu halk oyunları kursuna tahsis ettik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, yöresel oyunlarımızın unutulmaması adına yapılan tünm faaliyetlere desteklerimiz devam edecek. Katılımcılara ve emek verenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Simav Ahde Vefa Yareni Büyük Yaren Başı Kemal Makas, Simav'ın meşhur İslamoğlu ve baskın zeybeği oyunlarının unutulmaması için gayret gösterdiklerini belirtti. Kültürlerin gelecek nesillere taşınması açısından bu tür faaliyetlerin çok büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Makas, “ Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer Eğitim Kurumlarıyla işbirliği içinde hareket ediyoruz. Bu gün başlayan yöresel oyunlarımızın öğretileceği halk oyunları kursumuz, haftanın 5 gününde, 5 ayrı grupla 3 yay devam edecek. Kursiyerlerimize başarılar diliyoruz.” dedi.

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