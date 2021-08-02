Yöresel ürünler satış merkezinde çalışmalar devam ediyor

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali önüne yapılan ‘Yöresel Ürünler Satış Merkezi' inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. 20 iş yerinin yer alacağı merkez ile Kütahya'nın yol ticaretinden faydalanılması ve Kütahya'nın yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılması planlanıyor.

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali önüne yapılan ‘Yöresel Ürünler Satış Merkezi' inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Temeli Nisan ayının başında atılan ‘Yöresel Ürünler Satış Merkezi' inşaatı hızla yükseliyor. Bir yılda bitirilecek olan merkezde, 20 iş yeri yer alacak. Özellikle yol ticaretinden daha fazla yararlanmak ve Kütahya'nın yöresel ürünlerinin tanıtımı yapılacak. 974 metrekare yeşil alana sahip, 100 araç kapasiteli otoparkı ile hizmet verecek ‘Yöresel Ürünler Satış Merkezi' sadece Kütahya merkezde üretilen ürünler değil ilçelerimizde de üretilen yöresel ürünlerin satışı yapılacak.

İnşaat çalışmaları hızla devam eden merkez tamamlandığında, terminal ve çevresinin cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkı sağlayacak.