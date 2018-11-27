Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Semineri

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari personeline, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” konulu seminer verildiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bahar Çelik tarafından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personeline “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” konulu sunum yapıldı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun (KTBMYO) akademik ve idari personelin kalite bilincini artırmak ve gelecekte akredite bir kurum olma yolunda sağlıklı bir ilerleme kaydetmek adına gerçekleştirilen etkinlik MYO'nun Germiyan Yerleşkesi'ndeki binasının toplantı salonunda gerçekleştirildi.

DPÜ Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bahar Çelik'in yaptığı sunumda DPÜ Kalite Komisyonunun yürüttüğü ve gelecekte yürüteceği etkinlikler, KTBMYO'nun kalite süreçlerini nasıl yürüteceği konusunda verilen eğitimde akademik ve idari personelin soruları da yanıtlandı.(EFE)