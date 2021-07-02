“Yükselen Yıldız Kupası” Osmanbey Ortaokulu'nun oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 3 yıldan bu yana robotik çalışmalar yapan Osmanbey Ortaokulu öğrencilerine ‘Yükselen Yıldız Kupası verildi.

First Lego League Ortaokul yerel turnuvalarında yükselen yıldız kupasını kazanan Osmanbey Ortaokulu öğrencilerine, kupa ve madalyalarını Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi verdi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi “ Yaklaşık 3 yıldır robotik çalışmalar yapan Osmanbey Ortaokulu öğretmenleri Bilal Sarıkaya, Resul Yusuf Yeşilyurt ve Mustafa Kurtuluş Acar'a Bilim Kahramanları Derneği tarafından ödül verildi. Öğrencilerimiz de yükselen yıldız kupası ve madalyalarını aldılar. Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimiz ile bilime gönül veren öğrencilerimizi tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.