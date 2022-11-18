Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması

Mahallelerde yol, asfalt ve altyapı noktasında vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini en etkili ve hızlı şekilde yerine getiren ekipler, bu çerçevede altyapısı biten sokaklarımızda 2 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Yeşilbayır, Beraat, Kübra, Şehit Yahya Aydın, Şehit Şükrü Özyurt, Lalezar, Hakan ve Cazibe Sokakta yürütülen çalışmalar kaliteli ve konforlu ulaşım için hazır hale getirildi.