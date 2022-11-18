İhlas Haber Ajansı

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Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, program dahilindeki asfalt çalışmalarına Yunus Emre Mahallesi ile devam ediyor.


Mahallelerde yol, asfalt ve altyapı noktasında vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini en etkili ve hızlı şekilde yerine getiren ekipler, bu çerçevede altyapısı biten sokaklarımızda 2 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi.


Yeşilbayır, Beraat, Kübra, Şehit Yahya Aydın, Şehit Şükrü Özyurt, Lalezar, Hakan ve Cazibe Sokakta yürütülen çalışmalar kaliteli ve konforlu ulaşım için hazır hale getirildi.

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