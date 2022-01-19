Yunus Emre Ortaokulunun “ERDEM” projesi kabul gördü

Emet Yunus Emre Ortaokulunun Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projesi Kütahya'da 2, Türkiye'de kabul edilen 137 projeden birisi oldu

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı" kapsamında Türkiye genelinde kabul edilen 137 projeden ve Kütahya'da projesi kabul gören iki okuldan birisi oldu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Yıldırım ve proje öğrencilerini makamında kabul ederek tebrik etti. Başarılarından dolayı Çini tabak takdim eden Başkan Doğan'a ERDEM projesinin sunumu yapıldı.