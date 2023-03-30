Yunus Timleri 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda C.Ç. (42) ve H.K. (18) isimli şahısların yapılan üst aramalarında ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada, 2.81 gram bonzai ve 1 adet kova tertibatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.