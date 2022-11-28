Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 4 ayrı pakette 7,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.H.S. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 4 ayrı pakette 7,12 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.