İhlas Haber Ajansı

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Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0.29 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.B. ( 38) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında, 0.29 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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