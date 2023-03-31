Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında 1.22 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, C.A. (23) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.22 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.