Yunus Timleri bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve kişinin yapılan üst aramasında 4.00 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.D. (24) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 4.00 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.