İhlas Haber Ajansı

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Yunus Timlerince 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin üst aramasında 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin üst aramasında 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.T. (28) ve O.A. (23) isimli şahısların üstlerinde ve yapılan çevre aramasında, 0,68 gram metamfetamin ve payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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