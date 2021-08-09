'Yunus'la yürürken' isimli tiyatro oyunu Gediz'de vatandaşla buluştu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde “Yunus'la Yürürken” isimli tiyatro oyunu vatandaşlarla buluştu.

Yunus Emre'nin Yedi yüzüncü ölüm yıldönümü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'nca bu yıl ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı “Yunus'la Yürürken” isimli tiyatro oyunu Gediz'de izleyicilerle buluştu.

Cumhuriyet Caddesi Belediye Meydanında düzenlenen tiyatro gösterisine; Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın ise yönetmenliğini yaptığı, Oyuncu Volkan Satır'ın Yunus Emre'yi canlandırdığı oyun büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin kendi dünyasında varlığının sebebini araması, Hacı Bektaşı Veli ve Taptuk Emre ile tanışmasını anlattı. Oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve koreografisini ise Tolga Aktekin üstlendi.

Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği “Yunus'la Yürürken” isimli tiyatro oyunu sonunda Yönetmen Saliha Karahasan'a, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili tarafından plaket ve Gediz tarhanası takdim edildi.

Günün anısına tiyatro ekibi ile çocuklar toplu şekilde fotoğraf çekilerek program sona erdi.