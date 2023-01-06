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Yurt dışında stajlarını tamamlayan Yoncalı MTAL öğrencilerine belgeleri verildi

Kütahya Merkez Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Erasmus Projesi çerçevesinde Almanya ve Avusturya’da stajlarını tamamlayan 20 öğrenci için Erasmus belge töreni düzenlendi.

Kütahya Merkez Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Erasmus Projesi çerçevesinde Almanya ve Avusturya'da stajlarını tamamlayan 20 öğrenci için Erasmus belge töreni düzenlendi.


Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen belge töreninde Erasmus Projesi çerçevesinde Almanya ve Avusturya'da 3 hafta süreyle stajlarını tamamlayan 20 öğrenci belgelerini Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'ten aldı.


Törene ayrıca teknik gezi çerçevesinde KKTC'ye giden öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

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