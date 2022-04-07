Yürüyüş yoluna bakım

Kütahya'nın 75. Yıl Mahallesi'nde yer alan yeşil alan ve yürüyüş yolunda çevre düzenlemesi, budama ve bakım çalışmaları yapıldı.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte park ve bahçeler ile birlikte tüm yeşil alanlarda bakım, onarım, budama ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler 75. Yıl Mahallesi yeşil alanda budama, bakım ve peyzaj çalışmaları başlattı. Yeşil alanda yapılan çalışmanın yanında çardaklarda da bakım ve onarım çalışmaları yapılarak, yeşil kuşakta mahalle sakinleri başta olmak üzere, Kütahyalılar gönül rahatlığı ile yürüyüşlerini yaparak, çardaklarda dinlenebilecekler.