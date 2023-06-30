Yusuf Tokuş: "Camianın özlemini çektiği başarıyı mutlaka yakalayacağız"

lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Tokuş, "Hem ekibim hem ben hem de oluşturacağımız takımla beraber Belediye Kütahyaspor'un özlemindeki başarıyı yakalamak için çalışacağız" dedi.

Belediye Kütahyaspor'un hedefi olan bir külüp olduğunu dile getiren Tokuş, "Belediye Başkanımıza temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Kütahyaspor'da bulunmam ve düşünülmem hem belediye başkanımız hem kulüp başkanımız hem de yöneticilerimiz açısından bizi buraya layık görmeleri beni sevindirmiştir. Geçen sene aynı grupta olduğumuz, rakip olduğumuz, hem şehri hem taraftarını hem de kulüp yapısını çok iyi bildiğim Belediye Kütahyaspor'da çalışmak, benim için tabi ki bilmediğim bir yerden daha kolay olacak. Kütahya'mızın bir hedefi var. Bu hedefler için bizlerde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem ekibim hem ben hem de oluşturacağımız takımla beraber Belediye Kütahyaspor'un özlemindeki başarıyı yakalamak için çalışacağız. Buraya geldiğimde müthiş bir ilgi, sevecenlik ve yakınlık hissettim” ifadelerini kullandı.