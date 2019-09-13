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Yuvasında asılı kalan baykuşu itfaiye kurtardı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, lise binasının çatısında bulunan yuvasında sıkışan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, lise binasının çatısında bulunan yuvasında sıkışan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yeşilhisar Mahallesi'ndeki Çok Programlı Lise ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin bulunduğu binanın çatısında sabah saatlerinde bir baykuşun yuvasında aslı halde olduğunu gören öğretmenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yuvada bulunan çöp ve dalların ayağına dolanması sonucu yuvada asılı kalan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından çatıya merdiven uzatılarak kurtarıldı. Yaralı olmadığı görülen baykuş itfaiye erinin elinden kurtularak yere alçaldığı sırada bu defa bayrak direğinin ipine takıldı. Buradan da kurtarılan baykuş bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

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