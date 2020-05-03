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Yüylük köyünde karantina sona erdi

Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde uygulanan karantina sona erdi.

Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde uygulanan karantina sona erdi.


Valilikten yapılan açıklamada, "14 gün süreyle tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı" denildi.

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