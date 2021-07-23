Yüzlerce kişi toplu bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Kütahya'nın Doğluşah köyünde geleneksel toplu bayramlaşma etkinliği yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın merkeze bağlı Doğluşah köyünde yıllardır süregelen geleneklerden olan toplu bayramlaşma etkinliği, köy dışında yaşayan Doğluşahlıları bir araya getirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler gönüllerince eğlendiler. Köylüleri bir araya getirerek bağların kuvvetlenmesini amaçladıklarını söyleyen Doğluşah Köyü Muhtarı Halil Dağcı, etkinliğin önümüzdeki yıllarda devam etmesini amaçladıklarını söyledi. Dağcı, "Sosyal medyadan köyümüzün grubundan etkinliğimizi paylaştık. Köylülerimizi bir araya getirmek, gençlerimizin birbirini tanımalarını amaçladığımız etkinliklerle toplu bayramlaşmamızı gerçekleştirdik” dedi.

Toplu bayramlaşma etkinliğine yaklaşık bin kişinin katıldığını aktaran Doğluşah Köyü Derneği Başkanı Mesut Güngör ise “Köyümüzün bini aşkın nüfusu var ancak köyde 80 hane yaşıyor. Köy dışında yaşayan köylülerimizi bir araya getirmek, birlik beraberlik sağlamak, akrabaların bir araya gelmesini amaçladığımız etkinliğimize yaklaşık bin kişi katıldı. Çeşitli etkinlikler düzenledik, ikramlarımız ve eğlencelerimiz oldu. Doğa ile iç içe olduğumuz toplu bayramlaşma etkinliğimizi genişleterek devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Etkinlikten dolayı memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söylediler.