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Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda talep eden vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.


Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu.


Vefa Destek Grubundan gelen ihtiyaç listelerini alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, talep eden vatandaşların market alışverişlerini, su dolumu kartlarına yükleme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca doğalgaz faturalarını ödedi. Kapılarına kadar ihtiyaçları teslim edilen vatandaşlar, Belediye Zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

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