Zabıta Müdürlüğü personele kışlık kıyafet

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından, Zabıta Müdürlüğü personeline mont, yelek, pantolon ve ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Başkan Biçer, yaptığı açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımızın performansını yüksek tutarak, sert kış koşullarından olumsuz etkilenmemeleri ve daha rahat çalışabilmeleri için, mont, yelek pantolon ve ayakkabı dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtılan elbiseler ile kurumsal ciddiyet sağlamayı ve iş verimliliğini artırmayı hedefledik.Hayırlı olsun” dedi.