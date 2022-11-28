İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zabıta personeline eğitim

Kütahya’da, vatandaşlara daha verimli hizmet verebilmesi için eğitimler devam ediyor.

Kütahya'da, vatandaşlara daha verimli hizmet verebilmesi için eğitimler devam ediyor.


Belediye personelinin vatandaşlarına en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmeleri adına hizmet içi eğitimler ile yönetmelik ve kanunlar hakkındaki değişikleri yakından takip edebilmeleri için hizmet içi eğitimlerimiz devam diyor. Son olarak Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik “Pazaryerleri Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve Hal Kanunu Eğitimi” verildi.


Türkiye Belediyeler Birliği eğitimcilerinden Zülküf Kılıç'ın katılımı ile verilen eğitimde Zabıta Müdürlüğü personeli, eğitimin faydalı olduğunu belirterek teşekkür ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.