Zabıtadan örnek davranış, para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

Canlı Hayvan Pazarı'nda bulunan bir miktar para, Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde paranın sahibi Hasan Hüseyin Yaman'a tutanak karşılığında teslim edildi.

Salı günü kurulan canlı hayvan pazarında bulunan bir miktar para, bir vatandaş tarafından Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Erol Kaygusuz'a teslim edildi. Parasını kaybeden Hasan Hüseyin Yaman, Zabıta Müdürlüğü'ne yaptığı müracaat ile 4 bin 550 TL'sinin kaybolduğunu beyan etti.Yapılan işlemlerin ardından Hasan Hüseyin Yaman adlı vatandaşa kaybettiği para, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar'ın huzurunda Zabıta Memuru Erol Kaygusuz tarafından teslim edildi.

Parasının bulan ve zabıtaya teslim eden vatandaşa ve Zabıta Memuru Erol Kaygusuz ile birlikte Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar'a teşekkür eden Yaman, Zabıta ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.