Zafer Havalimanı'nda uçak seferleri başladı

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı Zafer Havalimanı'nda uçak seferlerinin başladığı bildirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''Uçak seferlerimiz başladı. İstanbul'dan Zafer Havalimanı'na Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe, Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri uçuş var. Kütahya'mıza ve bölge illerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca bu süreçteki katkılarından dolayı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz'' dedi.