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Zafer Kalkınma Ajansı ile DPÜ Altıntaş MYO arasında iş birliği anlaşması

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi DPÜ Meslek Yüksekokulu ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) ortaklık sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi DPÜ Meslek Yüksekokulu ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) ortaklık sözleşmesi imzalandığı bildirildi.


Zafer Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği proje kapsamında, Altıntaş'ta kurulacak olan "Oyuncak Tasarım, Robotik Kodlama Atölyesi" için Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altıntaş Meslek Yüksekokulu arasında ortaklık sözleşmesi imzalandı.


Meslek YüksekOkulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Sinan Kılıçoğulları, yaptığı açıklamada, ''Proje kapsamında, Meslek Yüksekokulumuzun proje yazım aşamasında ve teknolojik yeniliklerin günlük yaşama katkıları konusunda fikir alışverişinde bulunulması hususunda katkı sağlaması öngörülmektedir'' diye konuştu.

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