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"Zafer Meydanı daha modern ve estetik"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı’nda montajına başlanan oturma gruplarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı'nda montajına başlanan oturma gruplarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Kütahya Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Zafer Meydanı projesinde oturma gruplarının montaj ve yerleştirme çalışmaları hızla sürüyor. Son rötuşları yapılan Zafer Meydanı'nda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, oturma gruplarının montajını yerinde inceledi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Kütahya'nın kent yaşamında etkin bir rol oynamaya hazırlanan meydanda, vatandaşların daha rahat kullanım alanlarına kavuşabilmesi için modern bir yapıda tasarlanan oturma grupları, engelli vatandaşlarımız da düşünülerek rahat bir kullanım için hazırlandı.


Modern bir görünümle meydana özel olarak tasarlanan mobilyalar, görselliği ve estetiğiyle dikkat çekiyor.

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