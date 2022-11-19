İhlas Haber Ajansı

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"Zafer OSB 2023 yılında faaliyete geçecek"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2023 yılında faaliyete geçeceğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2023 yılında faaliyete geçeceğini ifade etti.


Vali Ali Çelik, Altıntaş Zafer OSB'de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Birinci etaptaki doğal gaz çalışmalarının bugün itibarıyla tamamlandığını belirten Vali Çelik, Kütahya'nın istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak OSB'nin 2023 yılında faaliyete geçeceğini söyledi.

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