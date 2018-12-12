Zafer OSB Yönetim Kurulu toplantısı

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplandı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç ile KÜTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner katıldı.
Toplantıda, kamulaştırma işlemleri, OSB altyapı ilerleme durumu, doğalgaz, elektrik çalışmaları, parselasyon ve imar planı yapım işleri görüşüldü.
Öte yandan 2019 yılının ilk çeyreğinde yol yapım çalışmalarına da başlanacağı belirtildi.(EFE)