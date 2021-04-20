Kütahya Zafer OSB'de 8 firmaya daha yer tahsisi yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi idaresince yer tahsis talebi uygun görülen 8 firma ile sözleşme imzalandığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yatırımların, Organize Sanayi Bölgesine ve Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi.

Başkan Ceyhun, Zafer Organize Sanayi Bölgesinde 300 bin metrekarenin üzerinde bir alanda faaliyet gösterecek olan firmaların yatırımlarıyla Kütahya'ya 3 bin 500 yeni istihdam imkanı kazandırmış olacağını ifade etti

Kütahya Valiliğinde düzenlenen yer tahsisine ilişkin düzenlenen sözleşme imza törenine, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Altıntaş Zafer OSB yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ile yatırımcılar katıldı.

“3 bin 335 kişi istihdam edilecek”

Vali Ali Çelik, 381 bin 548 metrekare alanda yer tahsisi yapılan 348 milyon TL yatırımla kurulacak 8 fabrikada 3 bin 335 kişinin iş sahibi olacağını söyledi.

“10 bin istihdam kapasitesine ulaşacak”

Kütahya'yı yatırımın, istihdamın merkezi yapma hedefiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyleyen AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, “ 5. OSB'miz olan Zafer OSB'miz, 2 yıl gibi kısa bir sürede altyapısının tamamlanması ve sözleşme imzalayan firmaların yatırım süreçlerinin nihayete erip üretime geçmesiyle 10 bin istihdam kapasitesine ulaşacaktır. İmza töreninin Organize Sanayi Bölgemize hayırlı olması temenni ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Yatırımcılarımızın daima arkasındayız” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ile yatırımcılar yer tahsis sözleşmesini imzaladı.