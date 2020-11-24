Zafer OSB'de altyapı için yer teslimi 30 Kasım'da

Vali Ali Çelik, Altıntaş Zafer OSB'de enerji nakil hattı çalışmalarının tamamlandığını; 1. etap yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve Telekom altyapı işi için 30 Kasım Pazartesi günü yer teslimi yapılacağını söyledi.

Kütahya'da sunduğu teşvik ve imkânlar açısından bölgenin en cazip yatırım yerlerinden biri olması beklenen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırıma uygun hale getiriliyor.

Altıntaş Zafer OSB'de incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, OSB'nin biran önce faaliyete geçmesi için altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

“Enerji nakil hattı çalışmaları tamamlandı”

Eylül ayında başlatılan enerji nakil hattı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Vali Ali Çelik, “116 direğin dikimi ve nakil hattına ait kabloların çekimi tamamlandı. Kasım ayı içerisinde elektrik verilmeye başlanacak” dedi.

I. Etap alanına ait yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve Telekom altyapı şebekesi inşaatları yapım işi için 30 Kasım Pazartesi günü sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacağını kaydeden Vali Çelik, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı'mızın sorumluluğu altında yapılacak olan I. Etap altyapı çalışmalarının 81 milyon 772 bin 700 TL keşif bedelli ihalesini gerçekleştirdik. 30 Kasım Pazartesi günü sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak ve altyapı çalışmalarına başlanacak. Kütahya'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Vali Çelik, yapılması planlanan TCDD hattı ile doğalgaz hattı güzergâhında da incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.