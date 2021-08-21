‘Zafere Giden Yol 2' filmimde sona gelindi

Kütahya Muharip Gaziler Derneği üyelerince oluşturulan ekip tarafından çekilen ilk filmin ardından 'Zafere Giden Yol 2' filmi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılında gösterime girecek. Milli mücadele dönemine şahitlik etmiş Kütahya Alayunt, Dumlupınar ve Zafertepe'de çekimleri devam eden film ile izleyiciye o dönemde yaşanan olayları ve hikayeleri anlatılmak isteniyor.

'Zafere Giden Yol' ekibi olarak bugüne kadar 10'a yakın film çektiklerini söyleyen Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğlu, “Kütahya muharip Gaziler Derneği üyelerimiz ile birlikte ‘Zafere Giden Yol 1' filmi ile kuruluşun ve kurtuluşun şehir Kütahya'nın tarihini ve milli mücadele dönemini tanıtmak için 30 Ağustos 2020 yılında yola çıktık. O günden bu güne kadar 10'a yakın kısa film çektik, ekip olarak 100'ncü yıl için ise özel çekimlerimiz olacaktır. ardından ikincisini çekmek için kolları sıvadık ve ‘Zafere Giden Yol 2' filmi çektik” dedi.

Film içerisinde izleyiciyi çok şaşırtacak sahnelerin olduğundan bahseden Film yönetmeni Yaşar Saygılı, “Ekip olarak, ‘Zafere Giden Yol 1' filmi ile 6 kişilik ve ekibimiz ‘Zafere Giden Yol 2' filmi ile 60 kişiye ulaştık. Filmimizi Kütahya, Dumlupınar ve Afyon'da çektik. Kütahya'da Alayunt, merkez, Sökmen, Sinerköy'de çektik, Afyon Şuhut ilçesinde ise Kocatepe ve Afyon merkezde çekimlerimizi tamamladık. 2'nci filmimizde ilk filme göre farklı konularımız var, bunlardan en önemlisi Kütahya ayağında Dumlupınar'da yaşanmış gerçek hayat hikayelerini anlattık. Bunlardan Yüzbaşı Şekip Efendi'nin hikayesini filmimizin bir bölümünde yer verdik. Ayrıca bu konuda bir belgesel daha çekeceğiz. Dumlupınar'ımız da Saraycıklı İsmail'in hikayesine yer verdik. Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos Baş Komutan Meydan Muharebesinde yaşananları anlattık. Filmimizin içerisinde sürpriz sahnelerimiz var” diye konuştu.

Filmde Zübeyde Hanım'ı canlandıran oyuncu Zühre Seviloğlu, “Ben filmde Zübeyde Hanım Karakterini canlandırdım. Daha öncede farklı karakterlerde canlandırmıştım. Zübeyde hanım karakterini canlandırırken ilk önce fazlası ile gurur duyulabilecek bir duyguya sahip oldum ve bunun yanında insanda çok farklı heyecan gibi duygularda barındırdı. Özellikle Atatürk ile ayrıldıkları sahneden ekip olarak fazlası ile derinden etkilendik. İzleyiciyi çok özel konular bekliyor” ifadelerini kullandı.