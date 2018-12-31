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Zafertepeçalköy ilk ve Ortaokulu'na 'Beyaz bayrak' sertifakısı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında temizlik ve hijyen konusunda teşvik maksadıyla imzalanan protokol çerçevesinde Altıntaş Zafertepeçalköy İlk ve Ortaokulu Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazandı.


Okul MÜdürü Mehmet Sağsöz, ''Beyaz Bayrak başvurumuz kabul edilmişti. Yapılan denetimler sonucu okulumuzun yeterli temizlik ve hijyen koşullarını taşıdığı tespit edilmiş ve beyaz bayrak almaya hak kazandık'' dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu Okullarımızdaki temizlik ve sağlık konularını önemsediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Bir Okulumuzun daha Beyaz Bayrak sertifikası alması bizleri sevindirdi. Öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz'' diye konuştu.(YD-EFE)

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