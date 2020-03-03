Zafertepeçalköy'de ''Ara Güler Fotoğraf Sergisi''

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de 81 ilden getirilen topraklarla yapılan Türkiye Zafertepe'de buluşuyor haritasınında bulunduğu ''Ara Güler Fotoğraf Sergisi'' düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen törene, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin Kaymakam Arcaklıoğlu için yaptıkları resimlerin de hediye edildiği sergi açılışı sonrasında sınıflardaki derslere katılan heyet, satranç, masa tenisi gibi sportif faaliyetlere de eşlik ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle sohbetlerde bulundu.