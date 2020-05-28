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Zafertepeçalköy'de yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de bulunan şehitlik ve anıtlarda yapılması palanlanan çalışmalar, Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin başkanlığında bir heyetle değerlendirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de bulunan şehitlik ve anıtlarda yapılması palanlanan çalışmalar, Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin başkanlığında bir heyetle değerlendirildi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafertepe Anıtı çevresinde bulunan sosyal tesislere yapılması planlanan Gençlik Merkezi projesi çerçevesinde incelmelerde bulunduk. İncelemelere Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü görevlileri ve Kütahya Valiliği Avrupa Birliği Proje ve Tanıtım Ekibi katıldı. Heyet olarak Anıtlar Alanı'nda incelemeler yapıldı. 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin ertesi günü, 31 Ağustos'ta Zafertepeçalköy'de bir evin bahçesindeki kırık kağnının üzerine muharebe alanlarının haritasını koyan Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile durum değerlendirmesi yaparak Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve onları mağlup etmek için İzmir'e girme görüşünde birleştiği yer olan bölgemizin tanıtımı ve yapılması gerekenler hakkında fikir birliğine varıldı'' dedi.


Heyet daha sonra hep birlikte şehitler için dua etti.

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