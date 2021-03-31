"Zaman Dursun Kütahya Okusun" projesi kapsamında, lise öğrencilerinin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından "Yazarlık Atölyesi" çalışması başlatılmıştı.

Yazar olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Müzeyyen Çelik Kesmegül tarafından gönüllü öğrencilerle yürütülecek çalışmada yer alan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile bir araya geldiler. Toplantıda yapılan çalışmanın önemine değinen Müdür Hasan Başyiğit, çalışmada yer alan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin yazarlık konusunda önemli bir adım attıklarına dikkat çeken Müdür Başyiğit, “ Öğrenciler yaptıkları çalışmalarla kendilerini geliştirecek ve geleceğin önemli yazarlarından biri olmaya aday noktasında "Ben de varım" diyebileceklerdir. Kendilerine bu yolda başarılar diliyor, yılmadan, pes etmeden bu yolda ilerlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Başyiğit, program sonunda öğrencilere kitap hediye etti.