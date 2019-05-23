''Zaman Dursun Kütahya Okusun'' projesine öğrenci ve velilerden tam destek

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İl Miili Eğitim Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu Zaman Dursun Kütahya Okusun Projesine büyük destek veriliyor.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''İlçemiz merkez ve köy okulları olarak öğrencilerimiz, velilerimiz ile beraber Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu ''Zaman Dursun Kütahya Okusun'' projesine tam destek sağladılar. Öğrencilerimiz saat 20:30 öncesi velileriyle beraber kitaplarını okudular. Böylelikle okumanın bir alışkanlık haline getirilmesi hususunda önemli bir destek sağlandı. İlgili projeye ilçemiz diğer okulları da tam destek vermeye devam ediyorlar'' ifadelerini kullandı.