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''Zaman dursun Seyitömer okusun''

Kütahya’nın Seyitömer beldesinde ’’Zaman dursun Seyitömer okusun’’ sloganıyla belde protokolü, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde ''Zaman dursun Seyitömer okusun'' sloganıyla belde protokolü, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.


Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ''Bugün saat 11.30 ile 12.00 arası, Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde, zaman dursun Seyitömer okusun, kitap oku geleceğini doku ve kitap hayattır sloganlarıyla, belde halkımızın da katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan öğrencilerimize, vatandaşlarımıza, Belediye personelimize ve etkinliği düzenleyen okul müdürülüğü ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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