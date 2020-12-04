İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeynep, Kütahya'nın yeteneği

Kütahya’da, kemandaki ustalığı ile dikkatleri üzerine çeken 12.

Kütahya'da, kemandaki ustalığı ile dikkatleri üzerine çeken 12. sınıf öğrencisi Zeynep Keskin, sözü ve müziği Goran Bregovi'e ait olan 'Ederlezi' isimli şarkıyı, kendi yorumuyla yaptığı tekli çalışmasını sanat severlerin beğenisine sundu.


Enstrümanıyla bir arkadaş gibi bütünleşen Zeynep, farklı tarzlarda yaptığı müziklerle izleyenlerden alkış alıyor.


10 yıldır keman çaldığını belirten Zeynep Keskin, "Keman, yeni başlayanlar için bırakma oranı en yüksek enstrümanlardan birisidir. Çünkü başlangıçta düzgün bir ses bile çıkarılamıyor uzun süreli çalışmalarla üstesinden geliniyor. Bu yüzden enstrümanımızı bir arkadaş, bir dost gibi sevmeliyiz. Kemanla bol bol vakit geçirip doğru ve sistemli bir şekilde çalışılmalı. Enstrüman çalmak, çocuk yaşlarda hayata dair ileride karşılaşacakları zorluklarla hemen pes edilmemelidir" diye konuştu.


Zeynep'in 'Ederlezi' isimli yorumu sosyal medyada ilgi görüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.