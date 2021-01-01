Ziraat Mahallesi'nin içme suyu hatları yenilendi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ziraat Mahallesi'nin içme suyu hatlarının yenilenmesi sorununu çözdüklerini ifade etti.

Mahallenin diğer bir sorunun ise, elektrik hatlarının yer altına alınması olduğunu ifade eden Başkan Işık, OEDAŞ'ın hatların yer altına alınmasını 2021 yılı programına aldığını söyledi.

İşlemin bitmesinin ardından mahalledeki tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözeceklerini belirten Başkan Işık, “Yağmur suyu hattını döşenmesi ile ilgili planlamamızı aldık. 2021 yılı ve sonrası için Mahalle Muhtarımız Zeki Beyaz taleplerini yazılı olarak iletti. Sosyal tesis talebi var. Özellikle mahallenin imar yönünden kat artışı talebi var. Pazartesi pazarının yanlarının kapatılması talebi vardı. Bunun ihalesini yaptık. Yakında imalatına başlanacak” dedi.

Mahalle fırınının doğalgaza dönüştürülmesi, Tarım İl Müdürlüğünün önündeki durakların kapalı olması, dört yol kavşağını yayaların rahat bir şekilde kullanabilmesi adına düzenlenmesi, bazı caddelerde trafik düzenlemesi gibi talepleri de aldıklarını belirten Başkan Işık, “Kent ışıklarının demiryoluna kadar uzatılması, 12 numaralı otobüs hattının güzergahının ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlemesi, bazı parkların yenilenmesi gibi diğer taleplerini de aldık” dedi.

Pazartesi pazarının haftanın diğer günlerinde farklı etkinlikler için kullanılması talebini de değerlendireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Işık, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin, sokak hayvanları ile ilgili de çözüm bulunması adına yaptıkları talepleri aldıklarını söyledi. Başkan Işık yapılan son anket çalışmasında Ziraat Mahallesinde belediye hizmetlerinden memnun olanlarının oranın yüzde 80 olduğunu söyledi. Başkan Işık, “Merkez mahallelerimizde belediyenin hizmetlerinden en çok memnun olan mahallemiz Ziraat Mahallemiz oldu. Toplam 66 mahallemiz içinde ise memnuniyet oranı en yüksek altıncı mahallemiz oldu. Bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Vatandaşımız yapılan hizmeti görüp, bunu takdir ettiği için minnetlerimizi sunuyorum. Memnun olmayan vatandaşlarımızı da memnuniyeti artıracak şekilde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Ziraat Mahallesi Muhtarı Zeki Beyaz ise, yaptığı konuşmada belediye çalışanlarına gecesine gündüzlerine katarak çalıştıkları için teşekkür etti.