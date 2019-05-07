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Ziraat mühendislerinden Başkan Işık'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Ziraat Mühendisleri Odası Kütahya Şube Başkanı Ahmet Gökkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası Kütahya Şube Başkanı Ahmet Gökkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Ziraat Mühendisleri Odası Kütahya Şube Başkanı Ahmet Gökkaya ile yönetim kurulu üyeleri Ayşe Altay, Nesim Çevik ve Yakup Gedik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a 'hayırlı olsun' temennisinde bulunup çalışmalarında başarılar dilediler.

Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Işık, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edip konuklarına teşekkür etti.

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