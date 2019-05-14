Ziraat Odası Başkanı Çalışkan'dan, Kaymakam Başar'a ‘Dünya Çiftçiler Günü' ziyareti

Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle Kaymakam Furkan Başar'ı ziyaret ederek günün anlam ve önemine yönelik, tarım ve hayvancılık konularında bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günüyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Yusuf Çalışkan; "Tarımsal ve hayvansal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin, üretim verimliğinin artırılması, tarım ve hayvancılıkta, çiftçiliğin meslek haline getirilmesi, çiftçilerimize sosyal imkanlar sağlanması tarımsal ve hayvansal üretimde ekonomiye katma değer oluşturacağından kalkınmada büyük yol almamızı sağlayacaktır” dedi.

Hazreti Mevlana'nın "Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik" sözünden hareketle, bizim yürüdüğümüz yol, birlik ve beraberlik yoludur” sözünü hatırlatan Çalışkan, “Bu anlayış içerisinde Toprağı binbir emekle işleyen, tarımsal üretim de kadın, erkek, aile olarak çalışan, bütün zorluklara rağmen sofralarımıza en güzel ürünleri üreten vefakar çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlar, ürünlerinin bol ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.