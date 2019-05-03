İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ziraat Odası'ndan çiftçiye Ramazan ayı müjdesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı 10 bin çiftçinin yaralanabileceği, yüzde 5 indirimli mazot ve LPG anlaşması yaptı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı 10 bin çiftçinin yaralanabileceği, yüzde 5 indirimli mazot ve LPG anlaşması yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında Simavlı çiftçilerin 1 yıl içinde, madeni yağ ve zirai aletleri alırken de yüzde 5'lik indirimden faydalanabileceği bildirildi.


Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, 10 bin çiftçinin faydalanabileceği mazot, LPG, madeni yağ ve zirai aletlerdeki yüzde 5'lik indirimin Mayıs 2019'da başlayıp, bir yıl süreceğini ifade eti. Başkan Bütüner “ Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerimize Ramazan hediyesi olarak müjdelediğimiz indirim anlaşması, ilçemiz esnaflarından Mustafa Atasoy ile yapılmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.