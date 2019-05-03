Ziraat Odası'ndan çiftçiye Ramazan ayı müjdesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı 10 bin çiftçinin yaralanabileceği, yüzde 5 indirimli mazot ve LPG anlaşması yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında Simavlı çiftçilerin 1 yıl içinde, madeni yağ ve zirai aletleri alırken de yüzde 5'lik indirimden faydalanabileceği bildirildi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, 10 bin çiftçinin faydalanabileceği mazot, LPG, madeni yağ ve zirai aletlerdeki yüzde 5'lik indirimin Mayıs 2019'da başlayıp, bir yıl süreceğini ifade eti. Başkan Bütüner “ Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerimize Ramazan hediyesi olarak müjdelediğimiz indirim anlaşması, ilçemiz esnaflarından Mustafa Atasoy ile yapılmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.