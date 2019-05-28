Zirai ilaçların arı ölümlerine yol açtığı iddiası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bilinçsizce atılan zirai ilaçlar yüzünden onlarca arının telef olduğu iddia edildi.

İlçe merkezi Arpalık mevkiinde yaklaşık 40 kovanı bulunan Ali Güngör, arı kovanlarının hemen yanında bulunan mısır tarlalarına bilinçsizce atılan yabancı ot ilaçlarına temas eden onlarca arının telef olduğunu söyledi. Güngör, ”Arı kovanlarımın her iki yanında bulunan mısır tarlarındaki yabancı otlara karşı bilinçsizce yapılan ilaçlama sonucunda kovanlarımdaki onlarca arı telef oldu. Arıların bal üretimi geriledi. Yetkililere 'Arı kovanlarının bulunduğu alanda herkes kafasına göre ilaçlama yapabilir mi, bunun kontrol ve yaptırımları nelerdir?' diye soruyorum. Zirai ilaçlardan en çok etkilenen ve dünyada nüfusu hızla azalan arıları yaşatmak için neden önlem alınmıyor. Ekolojik dengenin sürdürülebilmesi için arıların ve tozlayıcıların, zirai ilaçların olumsuz etkilerinden korunması gerekmiyor mu“ diye konuştu.