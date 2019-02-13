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"Zorlu Osmangazi Enerji, bu çağrıya sessiz kalma"

Kütahya’nın tarihi mabetlerinden Karagöz Ahmet Paşa Camii’nin girişi kısmında yer alan elektrik trafo binasının tüm girişimlere rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor.

Kütahya'nın tarihi mabetlerinden Karagöz Ahmet Paşa Camii'nin girişi kısmında yer alan elektrik trafo binasının tüm girişimlere rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor.


Cami ve çevresi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldığını belirten Balıklı Caddesi esnafları, yıllar önce yapılan ve halen kullanılmakta olan trafo binasının, tarihi yapının görünümünü engellendiğini ifade ettiler.


Cami cemaati, "Bilindiği gibi, bu camimiz Kütahya'nın en eski mabetlerinden birisi. Caminin girişine yıllar önce elektrik trafosu binası yaptırılmış. Cami ve çevre için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması devam ediyor. Çalışma devam ederken, elektrik trafo binasının da bir başka bölgeye nakledilmesi sevindirici olacaktır. Trafo binası için bölgede çok sayıda uygun yer vardır. Eğer bu trafo binası buradan kaldırılsa caminin ihtişamı tam olarak ortaya çıkacaktır. Zorlu Osmangazi Enerji yetkililerinin bu tarihi çağrıya kayıtsız kalmamasını istiyoruz" diye konuştular.

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