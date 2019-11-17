1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi heyecanı başlıyor

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 24 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Amatör futbolda heyecan hafta sonu oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde A ve B gruplarında oynanacak maçların programı belirlendi. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 1. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Akçadağ - Ankaspor, Darendespor- Hekimhan Belediye Girmanaspor, Kale Gençlerbirliği - Demirspor, Sanayispor- Malatyagücü, Malatyaspor - 1966 Malatya Gençlikspor, Hekimhan Belediyesi- Arguvan Belediyespor, Orduzuspor - Arapgirspor, Ataköyspor - Battalgazi Belediyespor.

"Yeni sezon hayırlı olsun"

Pazar günü başlayacak yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir yeni sezonun Malatya futboluna yakışan bir şekilde geçmesini diledi.

Özdemir, "Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Amatör futbolumuzun kalite çıtası yükselsin diye mücadele ediyoruz. Bütün kulüplerimizi centilmenlik ve futbol adına pozitif bir mücadele vermeleri konusunda uyarıyoruz. Amatör futbol, amatör ruhla yapıldığı zaman daha güzel. Bizler ASKF ve futbol taban birlikleri olarak tüm önlemlerimizi aldık. Aynı ikazlarımızı müsabakalarda görev alacak diğer görevlilere de yaptık. İnşallah sakatlanmaların, nahoş görüntülerin olmadığı bir sezon geçiririz. Futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve saha komiseri arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.