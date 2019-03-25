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1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu 2. hafta heyecanı

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda ikinci hafta maçları oynandı. 6 takımın mücadele ettiği play-off grubunda 2. hafta maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu.


Arguvan Belediyespor ile Darendespor'un karşı karşıya geldiği müsabakada golsüz berabere sona ererken, grubun favori takımlarından olan Malatya İdmanyurdu ikinci maçını da kazanarak puanı 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Malatya İdmanyurdu rakibi Sanayispor'u 4-0'la geçti. Gruptaki bir diğer müsabakada ise Hekimhan Girmanaspor deplasmanda Battalgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Play-off grubunda 7 Nisan Pazar günü oynanacak 3. hafta programı ise şöyle:


"Sanayispor - Arguvan Belediyespor, Malatya İdmanyurdu- Hekimhan Belediye Girmana, Darendespor-Battalgazi Belediyespor."

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